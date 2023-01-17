Военное обозрение

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Начальник Генштаба британской армии: Поставка танков «Challenger 2» Украине приведёт к временному ослаблению наших войск

Начальник Генштаба британской армии: Поставка танков «Challenger 2» Украине приведёт к временному ослаблению наших войск

На Западе никак не могут определиться с ответом на вопрос о том, растёт ли уровень собственной безопасности западных стран при наращивании объёмов военных поставок Украине или падает.

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