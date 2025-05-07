Президент Венесуэлы Мадуро прибыл с визитом в Россию

Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл с официальным визитом в Россию для проведения переговоров и участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил телеканал Venezolana de Television.
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