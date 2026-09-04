Владимир Ефимов: на участке Южного МСД проложили 65 км инженерных коммуникаций

В Царицыне завершили строительство финального участка Южного направления Московского скоростного диаметра (МСД) от Павелецкого направления МЖД до улицы Севанской.
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