Вучич подписал указ о роспуске парламента Сербии и назначении выборов

Президент Сербии Александр Вучич подписал указ о роспуске Народной скупщины и назначении парламентских выборов на 25 октября.
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