Ребенок пострадал и три человека пропали во время сплава по Цинковому озеру

Три человека пропали без вести на Цинковом озере на окраине поселка Хрустальный в Приморье. Из компании, которой они катались на сапбордах, также пострадала девочка 2013 года рождения, она госпитализирована в тяжелом состоянии.
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