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Пресс-секретарь Госдепа Прайс раскритиковал решение талибов возобновить казни

Пресс-секретарь Госдепа Прайс раскритиковал решение талибов возобновить казни

Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. По его мнению, практика казней и телесных наказаний афганцев в качестве платы за совершенные ранее преступления посягает на права человека, что должно подвергаться жесткой критике.

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