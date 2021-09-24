Пресс-секретарь Госдепа Прайс раскритиковал решение талибов возобновить казни

Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. По его мнению, практика казней и телесных наказаний афганцев в качестве платы за совершенные ранее преступления посягает на права человека, что должно подвергаться жесткой критике.
Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. По его мнению, практика казней и телесных наказаний афганцев в качестве платы за совершенные ранее преступления посягает на права человека, что должно подвергаться жесткой критике.
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