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Главным военным священником в зоне СВО стал кавалер двух орденов Мужества

Главным военным священником в зоне СВО стал кавалер двух орденов Мужества

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал указ о назначении протоиерея Димитрия Василенкова, клирика Санкт-Петербургской епархии (несущего послушание председателя отдела по взаимодействию с казачеством Санкт-Петербургской епархии), исполняющим обязанности заместителя председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооружёнными Силами и правоохранительными органами и главным военным священником духовенства, окормляющего военнослужащих и сотрудников иных силовых структур в зоне проведения специальной военной операции.

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