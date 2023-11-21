Развитие острова Большой Уссурийский позволит привлечь более 2 млн туристов из КНР

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук провел встречу с делегацией китайской компании "Лунцзянь". "Лунцзянь" принимает активное участие в реализации китайского проекта "Пояса и пути", проекта "Три моста и один остров" (Тунцзянский железнодорожный мост, Хэйхэский автодорожный мост, Дуннинский мост) и освоение Большого Уссурийского острова (китайское название — Хэйсяцзы), а также ряда трансграничных инфраструктурных проектов, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.