Эмоционально и сильно - реакция соцсетей на первый матч сборной

Сборная Украины сегодня начала свой путь на чемпионате Европы по футболу. К сожалению, наши футболисты, хотя и продемонстрировали волю к победе и смогли отыграть два мяча, но под конец матча потеряли концентрацию и пропустили обидный третий гол.