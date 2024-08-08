В школьной программе российских школьников появится новый предмет

В программу российских школ введен новый предмет - «Основы безопасности и защиты Родины». Он будет изучаться по учебникам ОБЖ уже с первого сентября 2024 года, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на портал «Единое содержание общего образования».
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