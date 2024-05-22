В Киеве признали отсутствие у ВСУ шансов на прорыв в этом году

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не располагают шансами на прорыв в конфликте с Россией в 2024 году. Об этом в среду, 22 мая, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Литвиненко.
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