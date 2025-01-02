Ракетный удар нанесен по дому культуры в с. Ивановское, Курская обл., Рыльский р-нVideo: Видео от Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР

Ракетный удар нанесен по дому культуры в с. Ивановское, Курская обл., Рыльский р-нVideo: Видео от Донецкая группа новостей|Донецк.
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