В Роскачестве назвали продукты, препятствующие развитию раковых клеток

Перечень продуктов, которые способны защищать организм человека от онкологии, довольно обширный. © Freepik Специалисты Роскачества представили список продуктов, которые стоит обязательно включать в свой рацион.
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