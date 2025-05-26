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CBS: в США пассажир хотел открыть двери лайнера во время полёта

CBS: в США пассажир хотел открыть двери лайнера во время полёта

Буйный пассажир попытался во время полёта открыть двери лайнера американской авиакомпании All Nippon Airways, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на представителя полицейского управления аэропорта Сиэтла Криса Гизла.

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