Русские очерки. Центральная Россия: о правде и лжи

Украинская пропаганда и русофобствующие бездельники из числа либеральной тусовочки привыкли поливать грязью не просто Россию в целом, они выбрали себе в качестве особой жертвы её Центр, среднюю полосу, которую самовольно назначили «символом нищеты и отсталости».