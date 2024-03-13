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ОАЭ станут страной-партнером ИННОПРОМ-2024 в Екатеринбурге

ОАЭ станут страной-партнером ИННОПРОМ-2024 в Екатеринбурге

Объединенные Арабские Эмираты, представленные делегацией под руководством министра промышленности и передовых технологий Султана бен Ахмеда аль-Джабера, объявили о своем участии в выставке ИННОПРОМ, которая пройдет  8–11 июля  2024 года в городе Екатеринбург.

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