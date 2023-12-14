Зампредседателя ПК ВСНП подчеркнул важность мирного развития на церемонии памяти жертв Нанкинской резни

Нанкин, 13 декабря /Синьхуа/ -- Член Политбюро ЦК КПК, заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ Ли Хунчжун в среду принял участие в общенациональной церемонии поминовения жертв массовой резни в Нанкине и выступил с речью, в которой подчеркнул стремление китайского народа к мирному развитию и желание достичь грандиозной цели великого возрождения китайской нации.