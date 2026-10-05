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«Авангард» вывел Шарипзянова из списка травмированных

«Авангард» вывел Шарипзянова из списка травмированных

«Авангард» вывел защитника Дамира Шарипзянова из списка травмированных, сообщает пресс-служба КХЛ.«Авангард» вывел защитника Дамира Шарипзянова из списка травмированных, сообщает пресс-служба КХЛ.

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