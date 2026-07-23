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Сотрудничество с АСЕАН открывает новые перспективы для России – эксперт

Сотрудничество с АСЕАН открывает новые перспективы для России – эксперт

Заместитель директора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Александр Королев в программе «Мнение» на News Front , что сотрудничество России с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) открывает новые перспективы во внешней политике и мировой торговле.

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