ЭДПН навсегда!

Даёшь голые сиськи на барикадах!Возрадуемся, братия и сестры!На стороне России не только генерал Мороз и кусты, не только математика и гравитация (бессердечная ты сука), но и логика.
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