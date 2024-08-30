Минюст Грузии: за регистрацией по закону об иноагентах обратились 233 НПО

Первый заместитель министра юстиции Грузии Тамар Ткешелашвили заявила, что в Национальное агентство гражданского реестра Министерства юстиции за регистрацией по вступившему в силу закону "О прозрачности иностранного влияния" уже обратились более 230 неправительственных организаций.