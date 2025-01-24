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Царьград

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Айсберг размером с Лондон плывёт к Британии: Под угрозой тысячи живых существ

Айсберг размером с Лондон плывёт к Британии: Под угрозой тысячи живых существ

Айсберг невероятных размеров, сопоставимых с территорией Лондона, плывёт по направлению к Британии. Под угрозой жизни тысяч живых существ.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Катастрофаааа!!! Айсберг утопит Британский остров как &quot;Титаник&quot;.......
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19 час.

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