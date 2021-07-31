Россия, давай до свиданья!

Патриот России и Советского СоюзаПолитикаРоссия, давай до свиданья! Вот и допрыгались граждане иностранных государств с ближнего зарубежья, любящие побурагозить в России.Вернуться к статье259НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСанСаныч ДемченкоВсе останутся при своих..Это лишь декларация о намерениях..Веры этим намерениям-нет!!Юрий ПроневичНе более, чем бла-бла-бла.Владислав ВладиславБла-бла-бла это рассуждения польхователей к этой статье, поскольку принятие решений от комментариев независит. А Мишустин и силовой блок слов на ветер не бросают. Депортации уже идут. Слишком высок уровень контроля, чтьбы все замять.Владислав ВладиславВзялись всерьез за диаспоры. Это хорошо.Nikolai BaranixinНет, коллега, это - не всерьез. Всерьез -это составы теплушек, набитых битком черномазыми, и полным ходом до границы России. А нам опять преподносят реверансы власти :"Если мигранты добровольно не покинут Россию..... Опять вот это вот "если". Опять успокаивают русских -типа власть же заботится о вас. А это не забота, а изображение заботы, попросту онанизм.ДенисЧебуреки платят чтоб нелегально жить у нас.И(Ирина Голота (Болховитинова)вероятно, "начальники" готовятся к выборам вот и создают видимость работыОльга ЗаварухинаЗамыливают глаза русскому народу, скоро же ВЫБОРЫ, а кто у нас в пятерке, правильно Шойгу , Лавров, Мишустин, вот он и старается пыль пустить в глаза. Я не против Мишустина, но ситуация в стране с мигрантами заставляет напрягаться.Борис ВиленскийПока чиновники и бизнесмены видят выгоду в мигрантах, нам не избавиться от этой заразы. Мина замедленного действия может взорваться в любой момент.Майер АрмановПрава и обязанности должны соблюдаться всеми, особенно работадателями. Причина кроется в них, в погоне за прибылью они привлекают дешевую рабочую силу, которым не создают нормальных жилищных условий и при этом платят небольшую заработную плату за их труд. О досуге и лечении вообще не заботятся, вот и возникают конфликтные ситуации, по разным поводам. Уж лучше бы платили нормальную зарплату своим, тогда бы меньше было проблем.Юрий БеловВсех - на хер ! А потом - визовый режим ! Если президенсткая партия и лично ВВП оседлают эту проблему - огромный плюс в голосах избирателей и поддержка всего народа ! ЗА-ДОЛ-БА-ЛИ бывшие ,,братья,, уже в доску !михаил дувановне смеши. президентская партия ЕР.Юрий БеловЧто смешного ? А я сейчас о какой партии писал ? Много кое чего казалось смешным , сейчас - реализуется !ДенисСоловьёва хрен выгонишь, у него наше гражданство, да и он приближённый кум ”этого самого“ сверху, он ему подлизывает.Маруся КацаповаПятой колоне Соловьёв поперек глотки?Или правда не нравиЦа...ДенисПри чём тут архитектура? Или ты про автоколонну?Ольга ТимошкинаСоловьев в отличие от таких,как вы патриот РоссииДенисЭто понятие растяжимое. А я какой?ПЖПрохожий по жизни...эти уйдут, сменив уют....придут такие же с другими фамилиями и снова ....эти уйдут ....Наталья Ефимова (Вишнёва)Давно пора!!!ПавелЗзаварзинГнать эту срань по домам (или в зону).ПенсионерЕвропа запустила «беженцев», а результат? Не хочу такого в России.Vladimir LioubimcevВ России уже ЭТО ЕСТЬ. Хотите вы, или не хотите? Нас не спрашивают и спрашивать не собираются.Vladimir LioubimcevВот, в прошедший четверг, вечером, возле магазина "АТАК" было сборище гастербайтеров, и была стрельбы. Орали там, случайные прохожие разбегались. было жутковато. Гастербайтеры уже никого и ничего не боятся. Российской же полиции на улицах НЕ ВИДНО! Я уже забыл, как они выглядят и какая у них форма...Владимир АфроськинСажать черно.... не на 15 суток , а лет на 10 ..Комментировать
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