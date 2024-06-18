Тихоокеанский флот начал масштабные десятидневные учения

Тихоокеанский флот начинает учения на дальнем Востоке. Развертывание сил уже началось. Учения пройдут с 18 по 28 июня в акваториях Тихого океана, Японского и Охотского морей с применением десятков единиц морской и воздушной техники.
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