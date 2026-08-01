В МИД РФ прокомментировал информацию об ограничениях при оформлении загранпаспортов в МФЦ

В Министерстве иностранных дел России опровергли появившиеся в социальных сетях слухи о том, что новые регламенты ведомства запрещают гражданам оформлять заграничные паспорта через многофункциональные центры .
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