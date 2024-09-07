Театр абсурда
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Театр абсурда

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Шутка Путина про Камалу Харрис вызвала резонанс в Америке. Трамп вообще не понял, как реагировать

Шутка Путина про Камалу Харрис вызвала резонанс в Америке. Трамп вообще не понял, как реагировать

Владимир Путин назвал смех Камалы Харрис «заразительным». Фото: Владимир Андреев © URA.RU Накануне президент РФ Владимир Путин выступал на Восточном экономическом форуме и в ироничном тоне рассказал об отношении к кандидату в президенты США Камале Харрис.

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