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Унаследовала улыбку дедушки и суровый характер: как растёт трёхлетняя внучка Валентина Юдашкина

Унаследовала улыбку дедушки и суровый характер: как растёт трёхлетняя внучка Валентина Юдашкина

В семье, где соединились две известные творческие фамилии — знаменитого модельера Валентина Юдашкина и актрисы Людмилы Максаковой, подрастает новое поколение.

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