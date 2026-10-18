В Уичите, штат Канзас, автомобиль наехал на толпу на матче юниорской лиги. Погибли два человека, включая ребенка, еще 11 пострадали.
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