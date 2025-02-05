Врач Хайкина раскрыла максимальную норму чая в день

Однозначный ответ дала эндокринолог Дарья Хайкина. Нутрициолог и эндокринолог Дарья Хайкина рассказала, сколько чая можно пить в день без вреда здоровью, и перечислила последствия злоупотребления напитком.
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