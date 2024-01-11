Экс-премьер Японии назвал Тайвань следующим местом конфликта после Газы и Украины

Бывший премьер-министр Японии Таро Асо во время выступления в Центре изучения президентства и конгресса в США заявил, что Тайвань может стать следующим «разбитым окном» и призвал к политическому диалогу между Китаем и Тайванем.
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