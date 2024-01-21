Диетолог Соломатина назвала хлеб с маслом и водкой тройным ударом по организму

Врач-диетолог Елена Соломатина назвала хлеб с маслом и водкой тройным ударом по организму. Таким образом она прокомментировала для радиостанции "Говорит Москва" набирающий популярность рецепт намазки для бутерброда.
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