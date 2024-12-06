Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Теперь мой ноутбук не греется. Неочевидная хитрость, о которой знают немногие

Теперь мой ноутбук не греется. Неочевидная хитрость, о которой знают немногие

Уже больше 10 лет я активно пользуюсь ноутбуками, хотя до этого даже не смотрел в их сторону, но компактность и возможность взять целый ПК с собой все-таки сыграли важную роль.

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Комментарии
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пп
петя петров
дурачек?-
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6 час.
Евгений Петров
Интересно, как скоро начнут появляться статьи об очередных &quot;открытиях&quot;, как ударить молотком по гвоздю или о прозрении очередного ЕГЭшника о том, что если вставить отвертку в шлиц на болтике и повернуть, то он открутится🤣 Правильно говорил один наш сатирик, о котором молодежь, наверное, и не знает, &quot;если раньше в инструкции к автомобилю писали, как регулировать клапана, настраивать зажигание и пр., то сейчас пишут предупреждение, что электролит из аккумулятора пить нельзя&quot;🤣 И таки да, если это будут читать  такие-же ЕГЭшники, предупреждаю, полировать поверхность теплоотвода радиатора до &quot;зеркала&quot; не надо, для этого применяется термопаста, она для того и есть, чтобы заполнить шероховатости и создать плотное соединение. Долго объяснять, но при очень хорошо отполированных поверхностях, применение пасты ухудшит теплоотдачу.
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59 мин.

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