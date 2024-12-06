Теперь мой ноутбук не греется. Неочевидная хитрость, о которой знают немногие

Евгений Петров

Интересно, как скоро начнут появляться статьи об очередных "открытиях", как ударить молотком по гвоздю или о прозрении очередного ЕГЭшника о том, что если вставить отвертку в шлиц на болтике и повернуть, то он открутится🤣 Правильно говорил один наш сатирик, о котором молодежь, наверное, и не знает, "если раньше в инструкции к автомобилю писали, как регулировать клапана, настраивать зажигание и пр., то сейчас пишут предупреждение, что электролит из аккумулятора пить нельзя"🤣 И таки да, если это будут читать такие-же ЕГЭшники, предупреждаю, полировать поверхность теплоотвода радиатора до "зеркала" не надо, для этого применяется термопаста, она для того и есть, чтобы заполнить шероховатости и создать плотное соединение. Долго объяснять, но при очень хорошо отполированных поверхностях, применение пасты ухудшит теплоотдачу.