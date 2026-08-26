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Газета.ру

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Врач Белоусов: самыми полезными считаются сырые и слегка подсушенные орехи

Врач Белоусов: самыми полезными считаются сырые и слегка подсушенные орехи

Самыми полезными для регулярного употребления являются сырые и слегка подсушенные орехи без добавления соли, сахара, масла и ароматизаторов.

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Комментарии
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Sema
О пользе орехов и вреде соли известно уже давно. Орехи на самом деле очень вкусная еда, хорошо, что на нашей планете есть такое их разнообразие, на любой вкус. И это не случайно. Наш Создатель позаботился о наших потребностях, как физических, так и духовных. Для духовности человечества Творец дал людям своё Слово – Библию. В Ней записаны такие слова: «Блаженны осознающие духовную потребность в Боге, ибо Царство Небесное принадлежит им». От Матфея, 5 глава — Библия — Современный перевод WBTC.
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