Федеральное агентство новостей №1

7 149 подписчиков

Эксперты рассказали, что будет с производством фанеры в России

Эксперты рассказали, что будет с производством фанеры в России

После начала СВО на Украине, российский рынок покинуло множество иностранных компаний. Так, пострадала и строительная отрасль: отсутствие сырья сказалось на производстве фанеры.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх