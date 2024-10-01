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Астрахань. Итоги сентября-2024. С мэром и очисткой пока заминка

Астрахань. Итоги сентября-2024. С мэром и очисткой пока заминка

Сентябрь всегда щедр не только на дары полей, но и на информационные поводы. Вот и в ушедшем месяце 466-летие Астрахани праздновали, губернатора выбирали, воду перекрывали, птичек стреляли и много чего еще.

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