Астрахань. Итоги сентября-2024. С мэром и очисткой пока заминка

Сентябрь всегда щедр не только на дары полей, но и на информационные поводы. Вот и в ушедшем месяце 466-летие Астрахани праздновали, губернатора выбирали, воду перекрывали, птичек стреляли и много чего еще.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии