Страна и люди
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Страна и люди

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Ozon с 10 сентября начнет продавать товары прямо через пункты выдачи

Ozon с 10 сентября начнет продавать товары прямо через пункты выдачи

Более 80 тысяч пунктов выдачи Ozon с 10 сентября начнут работать в новом формате. Маркетплейс намерен постепенно превратить их в небольшие логистические центры, где товары можно будет не только получать, но и хранить для дальнейшей продажи.

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