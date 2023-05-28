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СЦКК сообщил о применении РСЗО HIMARS при обстреле ВСУ Алмазной

СЦКК сообщил о применении РСЗО HIMARS при обстреле ВСУ Алмазной

Алмазная в Луганской Народной Республике (ЛНР) была обстреляна украинскими боевиками из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщили 28 мая в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) в республике.

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