Теннисист Джокович обращался к медикам по ходу матча на US Open

Сербский теннисист Новак Джокович был вынужден прибегнуть к помощи медиков во время матча первого круга Открытого чемпионата США (US Open) — 2026 с аргентинцем Мариано Навоне.
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