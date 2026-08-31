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Газета.ру

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Теннисист Джокович обращался к медикам по ходу матча на US Open

Теннисист Джокович обращался к медикам по ходу матча на US Open

Сербский теннисист Новак Джокович был вынужден прибегнуть к помощи медиков во время матча первого круга Открытого чемпионата США (US Open) — 2026 с аргентинцем Мариано Навоне.

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