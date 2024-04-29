Глава МВФ Георгиева: число торговых ограничений в мире выросло в четыре раза

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что количество ограничений в международной торговле за последние годы выросло в четыре раза, что разрушительно сказывается на мировой экономике.
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