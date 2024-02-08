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На руинах Страны Советов

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5 самых "диких" регионов России, где до сих пор царят 90-е

5 самых "диких" регионов России, где до сих пор царят 90-е

  Какие регионы России по-прежнему живут "по понятиям"? В нашей стране без учета "новых регионов" насчитывается 85 субъектов, и некоторые из них довольно сильно отличаются по уровню экономического развития, а также менталитету местных жителей и огранов власти.

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Комментарии
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zoubova
До чего же страна запущена,катастрофа!!!
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17 час.
ВС
Валерий Соловьев
А Москва? Все поделено, чиновники лютуют, отбирают недвижимость, коррупция хуже чем в Гондурасе.
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9 час.
Валерий Ворожищев
И не только пять регионов, а десятки. Взять Ленобласть. Классический пример до сих пор. Дрозденко ставленник ОПГ. Проверьте - волосы встанут дыбом. Не зря более трёх лет назад классически был расстрелян Петров и что? Даже Бастрыкин оказался беспомощен.
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4 час.

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