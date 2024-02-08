Какие регионы России по-прежнему живут "по понятиям"? В нашей стране без учета "новых регионов" насчитывается 85 субъектов, и некоторые из них довольно сильно отличаются по уровню экономического развития, а также менталитету местных жителей и огранов власти.
5 самых "диких" регионов России, где до сих пор царят 90-е
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
zoubova
До чего же страна запущена,катастрофа!!!
Ответить
17 час.
ВС
Валерий Соловьев
А Москва? Все поделено, чиновники лютуют, отбирают недвижимость, коррупция хуже чем в Гондурасе.
Ответить
9 час.
Валерий Ворожищев
И не только пять регионов, а десятки. Взять Ленобласть. Классический пример до сих пор. Дрозденко ставленник ОПГ. Проверьте - волосы встанут дыбом. Не зря более трёх лет назад классически был расстрелян Петров и что? Даже Бастрыкин оказался беспомощен.
Ответить
4 час.
Свежие комментарии