5 самых "диких" регионов России, где до сих пор царят 90-е

Валерий Ворожищев

И не только пять регионов, а десятки. Взять Ленобласть. Классический пример до сих пор. Дрозденко ставленник ОПГ. Проверьте - волосы встанут дыбом. Не зря более трёх лет назад классически был расстрелян Петров и что? Даже Бастрыкин оказался беспомощен.