Эволюция войн и вооружённых конфликтов: от «Бури в пустыне» до «Несокрушимой свободы»

Все войны и вооружённые конфликты так или иначе, но отличаются друг от друга. Меняются технологии, вооружения, тактики, даже люди меняются – они могут отличаться по физическим возможностям, интеллектуальному потенциалу, способности к выживанию и мотивации.
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