К весне в Омской области стали гораздо чаще жениться, чем разводиться. До этого наблюдалась обратная тенденция - расторжений браков было больше, чем свадеб.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
К весне в Омской области стали гораздо чаще жениться, чем разводиться. До этого наблюдалась обратная тенденция - расторжений браков было больше, чем свадеб.