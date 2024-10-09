Экс-замглавы лесничества осуждена в Приангарье за взятку и разглашение данных

В Черемховском районе бывшая заместитель начальника районного управления Министерства лесного комплекса приговорена к 3,5 годам колонии за коммерческий подкуп и незаконное предоставление персональных данных.
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