Наши спортсмены приняли участие в соревнованиях по картингу ´Кубок Гомеля-2024´Бобруйские пилоты, под руководством педагога дополнительного образования Александра Дубины, продемонстрировали хорошие результаты и высокий уровень мастерства.
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