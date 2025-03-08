Аграрный комитет Госдумы поддержал ограничение наценок на социально значимые продукты

Это позволит исключить необоснованное завышение цен Комитет Госдумы по аграрным вопросам одобрил к первому чтению законопроект, который вводит максимальные торговые наценки на социально значимые продукты.
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