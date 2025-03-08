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Петербургский дневник

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Аграрный комитет Госдумы поддержал ограничение наценок на социально значимые продукты

Аграрный комитет Госдумы поддержал ограничение наценок на социально значимые продукты

Это позволит исключить необоснованное завышение цен Комитет Госдумы по аграрным вопросам одобрил к первому чтению законопроект, который вводит максимальные торговые наценки на социально значимые продукты.

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