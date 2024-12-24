О чем говорит “тихий рост” Ethereum?

Аналитики CryptoQuant отмечают интересную особенность динамики котировок Ethereum. Крупнейший по величине альткоин “проигрывал” Bitcoin после выборов в США, когда первая криптовалюта продемонстрировала заметную бычью траекторию.
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