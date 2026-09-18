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Царьград

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Прокуратура Кемерова заставила УК опилить кусты на Московском

Прокуратура Кемерова заставила УК опилить кусты на Московском

Прокуратура Ленинского района Кемерова добилась от управляющей компании наведения порядка во дворе на проспекте Московском.

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