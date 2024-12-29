В России изменили правила получения соцуслуг: кто может на них претендовать

МОСКВА, 29 декабря, ФедералПресс. Теперь порядок оценки доходов россиян, которые обращаются за бесплатными социальными услугами, будет приближен к комплексной оценке нуждаемости, которую используют при назначении единого пособия.
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