Сотрудник Конгресса США попал под следствие из-за частых поездок на Украину

NYT: против сотрудника Конгресса США начато расследование из-за визитов в Киев Высокопоставленный сотрудник Конгресса США Кайл Паркер попал под следствие из-за частых неофициальных визитов на Украину и несогласованной помощи Киеву на сумму 30 тысяч долларов.