Метшин поблагодарил сельчан за участие в ярмарках в Казани

В Казани прошло торжественное мероприятие в КДК им. Ленина, где были отмечены представители 24 муниципальных районов Татарстана и 12 агрохолдингов, являющихся основными поставщиками на местных сельскохозяйственных ярмарках.
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